新壽「Go平安」改版4大特色一次看 暌違6年再推骨折險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-04 15:58

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新光人壽暌違 6 年重返骨折險市場，推出保障商品「骨力贏」，與國泰人壽直球對決，開放全年齡投保，主打保費更親民；傷害險「Go 平安」去年銷售創佳績，奪下純保障型意外險市占第一，今年 9 月改版上市，具有特定意外保障再加倍、生活照護金最高給付 15 次、重症燒燙傷給付保險金額的 60% 及食品中毒慰問保險金等四大特色。

新光人壽積極深耕意外險市場，讓國人以小額的預算，為人生撐起風險防護傘，40 歲投保保額 100 萬，保費僅 4300 元，前一代「Go 平安」2023 年市占為第二，純保障型意外險則為第一，開賣至今 (2023/7-2024/8) 銷售件數達 6.6 萬件，保費收入達 6 億元。

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新壽商品開發部協理鄭漢卿指出，目前市場上前五名的意外險商品，只有 Go 平安沒有身故保障的版本，直白地說就是保費比較便宜，是滿特別的存在。今年 9 月 1 日全新改版推出「Go 平安 new 終身傷害暨兒童傷害失能保險」，內容涵蓋意外身故失能、重症燒燙傷、食物中毒保障、生活照護金及保險費豁免，也針對公共場所火災、天然災害、水上大眾交通運輸、航空大眾交通運輸及陸上交通運輸等特定意外傷害事故，提供多樣化的保障內容。

此外，國人因意外而造成骨折的事故案例也相當常見，台灣骨折發生率更是位居亞洲第一，因此，新光人壽睽違 6 年再推出骨折險－「骨力贏傷害暨兒童意外骨折保險附約」。鄭漢卿說，事實上，早期公司對於骨折風險有些害怕，主要因為損率不佳。

不過，為了接軌 IFRS 17，保障這塊訴求重新被拿出來討論，所以新壽也有一些調整，鄭漢卿透露，第一波針對意外險保障去做調整，接下來會陸陸續續變動，可能像是健康險，將有新的策略出來，戰略主軸都是希望提高一些保障內容，有助累積 CSM。

鄭漢卿表示，有些商品開始把壽險保障拿掉，目的就是希望讓大家比較容易買得起，舉例來說，若是 100 萬保額要保壽險保障，大部分保費都要到 2、3 萬 (年繳)，但許多 30-50 歲壯年族群的壽險保障已經足夠，就能把這部分成本節省下來，保費也能降至 4、5 千元，較為實際。

目前市面上以國壽的「金骨力」較受歡迎，新壽 9 月回歸加入戰局。鄭漢卿直言，大部分的骨折訴求都會保在意外險裡面，或是壽險、產險都有可能，保經代對於骨折險的商品需求很高，他們的通路可能會接觸到不一樣的客群，尤其產險賣得很多，壽險因產品較少而受限，舉例來說，產險部分產品可以從捷運站入口到上車都承保，壽險則是要搭乘大眾運輸工具才能報出險。

「骨力贏」兼顧意外身故、意外失能、意外骨折、意外脫臼、意外內臟或腦損傷手術及意外創傷縫合等多元保障，並開放嗣後附加，也可滿足有效契約保戶的投保需求，讓保戶可彈性搭配，職業等級 1 至 6 類別皆可投保，包含第三類的外送員、軍警及第六類的消防員、空服員等。

(鉅亨網記者陳于晴攝)