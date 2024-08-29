研調：中東非洲Q2智慧手機出貨年增3% 小米激增67%躍品牌第三

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-29 20:37

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根據 Counterpoint 最新研究數據，2024 年第二季度中東及非洲（MEA）智慧型手機市場呈現穩健成長，出貨量較去年同期增長 3%，三星穩居龍頭地位，中國品牌傳音仍居第二，小米則以年增長率高達 67% 躍居第三。

三星持續穩居 MEA 市場龍頭地位，但出貨量較去年同期微幅下滑 1%。中低階 A 系列手機表現亮眼，有效遏制市場份額流失。同時，高階機型透過促銷活動和換機計劃推動銷量，進一步鞏固三星領先地位。

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中國品牌在 MEA 市場表現搶眼。傳音集團旗下 TECNO 以 29% 市占率位居第二，但面臨其他品牌激烈競爭。小米則憑藉 Redmi 系列強勁表現，年增長率高達 67%，市占率突破 15%，躍升至第三名。

蘋果在 MEA 市場排名第四，超越 Infinix。雖然銷量與去年持平，但透過促銷活動在傳統淡季取得短暫增長。隨著新機即將發布及銷售通路擴展，蘋果有望在 MEA 市場 further 進一步提升表現。