〈房產〉平限貸民怨 財政部也急call公股銀喝咖啡 籲房貸業務需配合7要點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 20:09

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財政部表示，今 (4) 日下午業邀請公股銀行總經理與會，已在會中督請公股銀行應切實依據上午金管會研商房貸相關議題因應對策會議結論辦理，以及籲請注意相關貸款業務控管事項，內容包括：

一、配合辦理建立自用住宅貸款之留控機制，包括各銀行貸款額度優先提供民眾自用住宅貸款及已承諾之貸款。

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二、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（下稱銀行公會）將研議建置銀行住宅貸款資訊揭露專區，請公股銀行配合辦理相關事宜。

三、請公股銀行加強客服，提供電話諮詢專線，並務必確保專線暢通，以利民眾查詢。

四、金管會刻就銀行法第 72 條之 2 之控管規範，收集相關意見中，請公股銀行密切注意主管機關最新研議結果，並依規辦理。

五、請公股銀行建立嚴謹之各產業貸款風險管理機制，避免貸放過於集中於特定產業。

六、請公股銀行審慎評估青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（下稱新青安貸款）案件，並協助申請人充分了解倘通過核貸後未來各期還款情形，提供相關設算還款資料予申請人，以協助其審酌自身財務還款能力。

七、請公股銀行參照銀行公會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，澈底落實徵授信審核，並持續辦理貸後管理措施，積極進行追蹤查核，對於未合規態樣之借戶，依查得之事證積極追回補貼利息及調整貸款條件，以確實符合新青安貸款之政策協助目的。