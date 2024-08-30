研調：2024年全球智慧手機出貨估12.3億支 年增5%終結連2年下滑

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-30 17:19

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研調機構 Counterpoint 最新市場預測，受惠於總體經濟環境改善和消費者信心回升。2024 年全球智慧型手機出貨量將達 12.3 億支，較去年同期增長 5%，終結連續兩年的下滑趨勢。

Counterpoint Research 副總監 Liz Lee 指出，新興市場如中東非洲、拉丁美洲、印度和東南亞將成為主要增長引擎。同時，北美和歐洲等成熟市場也有望實現增長，而中國、日本和韓國等地區則將因高階手機占比提升帶動長期營收增長。

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值得注意的是，生成式人工智慧（GenAI）將成為推動市場進一步成長的關鍵因素。Counterpoint Research 資深分析師 Harmeet Singh Walia 預測，具備 GenAI 功能的智慧型手機市占率將從 2024 年的不到 20%，攀升至 2028 年的 50% 以上。

特別引人關注的是，蘋果即將推出搭載 Apple Intelligence 的新機型，有望推動 GenAI 裝置在智慧型手機市場的普及。Walia 更大膽預測，這可能使蘋果在 2025 年成為年度出貨量第一的品牌。

此外，中國手機品牌如華為、HONOR 和摩托羅拉將推動摺疊智慧型手機市場成長。預計蘋果將於 2027 年加入摺疊機市場，為這一新型態注入動力，進一步鞏固相關生態系統。