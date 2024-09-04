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鉅亨速報

盤後速報 - 欣雄(8908)次交易(5)日除權0.8元，參考價49.81元

鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05


欣雄(8908-TW)次交易(5)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.8元。

首日參考價為49.81元，相較今日收盤價53.80元，權值合計為3.99元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 53.80 0.0 0.0% 0.8
2024/03/28 58.1 0.8 1.38% 0.0
2023/09/14 70.9 0.0 0.0% 1.0
2023/03/24 72.9 0.8 1.1% 0.0
2022/09/07 84.0 0.0 0.0% 1.5

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