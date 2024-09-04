盤後速報 - 欣雄(8908)次交易(5)日除權0.8元，參考價49.81元
鉅亨網新聞中心 2024-09-04 17:05
欣雄(8908-TW)次交易(5)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.8元。
首日參考價為49.81元，相較今日收盤價53.80元，權值合計為3.99元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|53.80
|0.0
|0.0%
|0.8
|2024/03/28
|58.1
|0.8
|1.38%
|0.0
|2023/09/14
|70.9
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/03/24
|72.9
|0.8
|1.1%
|0.0
|2022/09/07
|84.0
|0.0
|0.0%
|1.5
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