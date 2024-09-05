盤後速報 - 聚陽(1477)下週(9月12日)除權息7.2元，預估參考價379.41元
鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05
聚陽(1477-TW)下週(9月12日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利7元，股票股利0.2元，合計股利7.2元。
以今日(9月5日)收盤價394.00元計算，預估參考價為379.41元，權息值合計為14.59元，股息殖利率1.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
聚陽(1477-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣業。服飾品製造業。布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。近5日股價下跌0.77%，集中市場加權指數下跌5.71%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|394.00
|7.0
|1.78%
|0.2
|2024/03/28
|397.0
|16.4
|4.13%
|0.0
|2023/03/30
|235.5
|14.5
|6.16%
|0.0
|2022/04/14
|192.0
|9.5
|4.95%
|0.0
|2021/04/16
|251.0
|8.0
|3.19%
|0.0
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