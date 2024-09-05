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鉅亨速報

盤後速報 - 聚陽(1477)下週(9月12日)除權息7.2元，預估參考價379.41元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 17:05


聚陽(1477-TW)下週(9月12日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利7元，股票股利0.2元，合計股利7.2元。

以今日(9月5日)收盤價394.00元計算，預估參考價為379.41元，權息值合計為14.59元，股息殖利率1.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

聚陽(1477-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為成衣業。服飾品製造業。布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。近5日股價下跌0.77%，集中市場加權指數下跌5.71%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 394.00 7.0 1.78% 0.2
2024/03/28 397.0 16.4 4.13% 0.0
2023/03/30 235.5 14.5 6.16% 0.0
2022/04/14 192.0 9.5 4.95% 0.0
2021/04/16 251.0 8.0 3.19% 0.0

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