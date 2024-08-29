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鉅亨速報

盤後速報 - 冠好(8354)下週(9月5日)除息0.3元，預估參考價18.8元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05


冠好(8354-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(8月29日)收盤價19.10元計算，預估參考價為18.8元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

冠好(8354-TW)所屬產業為其他業，主要業務為自黏標籤。自黏膠帶。離型紙和紙。近5日股價上漲10%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/05 19.10 0.3 1.57% 0.0
2023/10/12 14.5 0.3 2.07% 0.0
2022/09/22 15.0 0.8 5.33% 0.0
2021/10/01 14.85 0.3 2.02% 0.0
2020/11/10 18.1 0.7 3.87% 0.0

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