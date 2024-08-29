盤後速報 - 冠好(8354)下週(9月5日)除息0.3元，預估參考價18.8元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 17:05
冠好(8354-TW)下週(9月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(8月29日)收盤價19.10元計算，預估參考價為18.8元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
冠好(8354-TW)所屬產業為其他業，主要業務為自黏標籤。自黏膠帶。離型紙和紙。近5日股價上漲10%，櫃買市場加權指數上漲1.58%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/05
|19.10
|0.3
|1.57%
|0.0
|2023/10/12
|14.5
|0.3
|2.07%
|0.0
|2022/09/22
|15.0
|0.8
|5.33%
|0.0
|2021/10/01
|14.85
|0.3
|2.02%
|0.0
|2020/11/10
|18.1
|0.7
|3.87%
|0.0
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