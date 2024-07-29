〈凱米颱風釀災〉臺企銀金融援助企業災害復舊 送保期間免保證手續費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 18:52

凱米颱風直撲臺灣，全臺各地皆承受強風豪雨襲擊，臺灣企銀 (2834-TW) 第一時間啟動天災金融應變措施，配合政府政策推動「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，馳援中小企業災後修建廠房、購置機器設備及原物料或營運週轉等資金需求，且該 2 項專案貸款與信保基金合作提供最高 9 成之信用保證，送保期間免計收保證手續費。

臺灣企銀長期深耕在地，在各地遭受災害襲擊後，當即啟動在地分行關懷專案，主動關心及拜訪受災客戶了解需求，除提供中小企業資金援助外，臺灣企銀亦推動各項企業專案貸款，倘非中小企業客戶有受災資金協處需求，皆可向該行提出融資申請，該行將指派專員，提供全方位金融援助。