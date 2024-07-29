〈凱米颱風釀災〉臺企銀金融援助企業災害復舊 送保期間免保證手續費
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-29 18:52
凱米颱風直撲臺灣，全臺各地皆承受強風豪雨襲擊，臺灣企銀 (2834-TW) 第一時間啟動天災金融應變措施，配合政府政策推動「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，馳援中小企業災後修建廠房、購置機器設備及原物料或營運週轉等資金需求，且該 2 項專案貸款與信保基金合作提供最高 9 成之信用保證，送保期間免計收保證手續費。
臺灣企銀長期深耕在地，在各地遭受災害襲擊後，當即啟動在地分行關懷專案，主動關心及拜訪受災客戶了解需求，除提供中小企業資金援助外，臺灣企銀亦推動各項企業專案貸款，倘非中小企業客戶有受災資金協處需求，皆可向該行提出融資申請，該行將指派專員，提供全方位金融援助。
臺灣企銀提醒，企業戶如有因颱風災損者，可先向相關單位如受災地區縣市政府、鄉鎮市區公所、稅捐稽徵機關或經濟部委託之輔導單位等申請核發受災證明，並於受災日次日起 1 年內，皆可向該行提出復工營業計畫融資及既有貸款展延等申請，申請方式除親臨該行全臺 125 家營業單位據點外，於營業時間外亦可透過該行客服中心洽詢或官方網站線上預約專人輔導，以體貼受災企業災後復工辛勞。
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