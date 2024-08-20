打造「晚美」人生！臺企銀與祥寶長照推安養信託 建構財務安全網

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-20 10:38

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臺灣企銀長期關注銀髮照護議題，並響應金管會信託 2.0「全方位信託」推動計畫，該行攜手祥寶長照集團積極宣導安養信託，並參舉遊會等活動，藉互動遊戲與有獎徵答推廣安養信託，幫助長者及其家人在安養費用及資產規劃上更彈性，建構老年生活財務安全網。

根據內政部統計至 2024 年第一季人口數，全台 65 歲以上人口高達 415.8 萬人，已占總人口的 17.8%，國發會更推估至 2025 年，台灣 65 歲以上人口比率即將超越 20%。而銀髮族面對身體逐漸老化，健康照護的需求更顯迫切。

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透過安養信託將資產交付給信託機構管理，以確保長者在安養期間能夠獲得足夠的照顧和支持。藉由安養信託機制，長者可以避免因財務問題而影響到安養生活品質，也能更有效地做好財務規劃，以應對未來的醫療及生活開支，保護資產的同時也能降低高齡詐騙的風險，建構老年生活財務安全網。