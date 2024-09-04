有漲到你嗎？10年漲薪22.3% 軟體業均薪6.5萬漲幅居冠 最慘的是這2職業

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-04 13:12

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勞動部今 (4) 日召開最低工資審議委員會，104 人力銀行同步分析最近十年超過 488 萬筆求職會員薪資，平均薪資逐年增加，十年增加 8,512 元、十年增幅 22.3%。其中，2024 年以軟體工程 6.5 萬元為薪資最高領先族群，記者採訪、美容美髮等幾乎零成長。

近十年來，反映近年缺工、物價上漲、以及基本工資連續多年調漲，104 人力銀行表示，薪資領先群」以軟體工程 6.5 萬元最高，「薪資落後群」行政總務 3.6 萬敬陪末座；「薪資增幅領先群」年漲逾 5% 為：環境安全衛生、營建施作、生技醫療研發、餐飲、軟體工程，「薪資增幅落後群」為：記者採訪、美容美髮等幾乎零成長。

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104 人力銀行撈取最近十年求職會員在當年度有更新薪資數據的履歷表，不分產業、不分職務、不分工作年資，2015 年平均月薪 38,105 元，逐年增加到 2024 年的 46,617 元，十年增加 8,512 元、成長 22.3%，各年年增幅則介於 0.7%~5.4% 之間。

同一期間 (2015 年~ 2024 年)，最低基本工資月薪從 20,008 元、升到 27,470 元，十年增加 7,462 元、增幅 37%；時薪從 120 元、升到 183 元，十年增加 63 元、增幅 52.5%。

2024 年「薪資領先群」：軟體 / 工程平均月薪 6.5 萬居冠、經營 / 幕僚 6.2 萬第二、工程研發 6.1 萬第三，前五大高薪職務中三個與工程職相關，非理工相關科系，可選擇投入專案 / 產品管理，透過規劃、管理，解決專案 / 產品的各種疑難雜症順利推進達成目標，平均月薪可來到 5.9 萬。

2024 年「薪資落後群」：行政 / 總務 3.6 萬元最低，因職務含金量相對較低，8 月求供比 0.9，平均 1 位求職者僅分到 0.9 份行政總務的工作，僧多粥少，求職難度高於整體，平均 1 位求職者可分到 2 份工作；醫療保健服務 3.64 萬，多為醫療機構的行政、助理；操作 / 技術 3.7 萬。

2024 年整體平均月薪 4.7 萬由 43 種職務構成，其中，26 種職務的平均月薪低於均線，占職務數的六成。