最低工資諮詢會得3點結論 Q3審議會將參採Q2最新數據

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-26 20:16

「最低工資法」已於今年 1 月上路，勞動部今（26）日召開第一場最低工資諮詢會，勞動部條平司司長黃維琛於會後表示，明年最低工資金額則由第 3 季「最低工資審議會」審議決定。委員針對基本工資調整後的影響，達成 3 共識：將可提升平均經常性薪資、對失業率無顯著影響、和物價調幅無直接關聯。下一份研究報告會在工資審議會前一個月提出，包括 6 月底前的參採數據。

勞動部邀集 30 位委員舉行最低工資諮詢會議，針對當前經濟狀況和經濟數據，討論薪資水平是否有調漲空間。由於先前媒體報導明年最低工資月薪將調為 28500 至 28600 元，時薪為 190 元起跳，黃維琛會後表示，今日沒有談到任何薪資調幅，「連趴數（%）都沒有出現」。

黃維琛表示，勞動部提出兩份報告，第一份是跟經濟社會相關的數據，因最低工資法中明定消費者物價指數（CPI）是應參採指標，會中聚焦在要以 CPI 變動率為主，或是參採 17 項重要民生物資物價變動率，雖有討論但無結論，應如何參採，要待第 3 季的最低工資審議會才有結論。

黃維琛指出，至於第 2 份報告則是針對最低工資對經濟社會消費環境的影響，研究小組以今年 1 月基本工資調整後對經濟社會的影響，將數據套入模型來推估，依所得到的數據得到 3 點結論，首先是基本工資調升後，將可提升平均經常性薪資；對失業率無顯著影響；另對物價漲幅也無直接關聯。

黃維琛說明，除了基本工資外，物價也會受影響，研究小組所採用的相關數據為今年 1 至 3 月，期間包括農曆春節，當時物價較波動，同時也有受俄烏戰爭影響，研究結果認為，物價在研究報告期間是有上升的，但其他因素相較基本工資調升影響更大。

經濟成長率（GDP）也是最低工資審議的得參採指標之一，黃維琛表示，今天會議有委員關切，雖然 GDP 成長，但還是有產業較辛苦，委員提醒在最低工資審議中，應針對不同產業的個別發展考量。

至於與會委員對於最低工資「應參採」與「得參採」指標看法，黃維琛轉述，多數普遍認為，若是因為 GDP 而調整最低工資，大家會比較開心，因為代表經濟有成長；但若是因為 CPI 調整最低工資，則是因為物價上揚。

黃維琛強調，這份報告是最低工資法上路後，第一份由研究小組新設計的機制，所有委員皆肯定報告的努力，對於其資料和論述，希望下一份報告，亦即第三季審議會審議最低工資前的一個月，必須要提出來的建議報告，對於參採指標應該有更多的考量，屆時這份報告應會包括 6 月底前的最新資料。