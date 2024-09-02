最低工資審議會將登場 工商協進會贊成調升最低工資

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-02 19:10

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勞動部將於周三 (4 日) 將召開最低工資審議會，討論最低工資的調幅。對此，工商協進會今 (2) 日提出相關建議與看法，其中工商協進會贊成在最低工資審議機制下，審慎評估整體數據經濟後，調升最低工資。

工商協進會指出，近年通膨加劇、物價上漲，且員工是企業重要的資產與成長動能，經濟成長的果實應與員工共享，因此贊成在最低工資審議機制下，審慎評估整體數據經濟後，調升最低工資，且調升最低工資有助於緩解弱勢勞工的生活負擔。

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不過工商協進會也提到，自 2016 年起，已連續年調升最低工資，且調幅不小，對企業帶來一定壓力。

此外，根據財政部統計，2023 年綜所稅稅收淨額增加 8.29%，薪資所得增加為主因之一，不過營所稅額卻因企業獲利下滑，衰退 21.44%。且根據經濟部公布的「2023 年中小企業白皮書」也顯示，中小企業仍面臨「利潤縮小、毛利降低」的困境。

因此工商協進會雖贊成提升最低工資，但仍呼籲在調升最低工資時應參酌企業獲利狀況與整體經濟趨勢進行判斷，同時最低工資審議會研究小組應納入更多產業別代表，讓最低工資調整的討論更加聚焦、公正，且具說服力。