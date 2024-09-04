〈焦點股〉輝達摔倒AI慘叫 電子五哥股價被打趴

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-04 11:29

‌



輝達 (NVDA-US) 昨 (3) 日狂瀉近 10%，市值一夜蒸發 2789 億美元，台股 AI 族群今 (4) 日跟著慘摔，電子五哥包含廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 以及仁寶 (2324-TW) 也全面走跌。

儘管本周在半導體展開展、SEMI 矽光子聯盟成立、經發會顧問會議首次召開下，AI 再次成為市場熱門題材，但外媒報導美國司法部正在推進對該 AI 晶片龍頭的反壟斷調查，其他相關公司也已收到傳票美國司法部，使得輝達昨天收盤大跌近 10%，台積電 ADR 跟跌 6.53%，衝擊電子五哥早盤全面重挫。

‌



其中以廣達跌幅最為沈重，今天早盤以 255 元跳空開低，跌逾半根停板，跌幅超過 7%，成交爆量超過 2.5 萬張；緯創以 94.5 元開低，跌逾 4%，成交量超過 1.9 萬張；英業達則以 42.6 元開低，同樣跌逾 4%，成交量超過 1.5 萬張。廣達、緯創及英業達皆失守所有均線。

和碩與仁寶跌幅則相對較輕，和碩早盤以 98.8 元開低，不過隨後跌幅收斂，一度漲至 101 元，百元大關失而復得，跌逾 3%，成交量超過 4000 張；仁寶以 31.6 元開低，隨後跌幅同樣收斂，跌幅約 2.5%，成交量超過 1 萬張。

8 月初市場傳出輝達 GB200 因 B200 晶片缺陷、代工廠封裝良率等問題，恐怕延至明年第一季才能放量出貨。對此，廣達董事長林百里曾指出，是否延遲出貨自己不能幫輝達回應，但目前觀察需求沒有問題。

另外，廣達也曾於法說會提到，第二季因為 GPU 供料趨於順暢，AI 伺服器動能強勁，在伺服器業務中的營收比重已經超過 5 成，預期第三季比重會再提升，看好全年 AI 伺服器營收將有三位數成長的表現。