海悅自結1-5月稅後賺12.81億元 增3.74倍 EPS達8.71元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 18:14

房市剛性買盤出籠加上與建商投資策略發酵，代銷龍頭海悅 (2348-TW)2023 年大賺超過一個資本額，每股純益達 13.86 元，今 (20) 日由海悅公布的最新自結 5 月稅後純益 2.29 億元，年增 1.76 倍，加計海悅季報及先前自結獲利，海悅 1-5 月稅後純益 12.81 億元，依目前股本計算，每股純益 8.71 元。

海悅自結 2024 年 5 月營收 5.24 億元，年增 21.02%，稅後純益達 2.29 億元，月增 72.18%，年增 1.76 倍，單月每股純益 1.94 元，2024 年 1-5 月海悅營收達 22.8 億元，年增 2.53 倍，海悅 1-5 月自結稅後純益 12.81 億元，年增 3.74 倍，依海悅目前股本 14.71 計算，每股純益達 8.71 元。

海悅的 2024 年第一季財報內容，營收 22.8 億元，毛利率爲 49.93%，季增 22.04 個百分點，年增 21.42 個百分點，單季稅後純益達 9.19 億元，季增 3.04%，年增 29.22 倍，每股純益高達 7.93 元。

海悅指出，2024 年第一季代銷營建雙軌並進，也有好的獲利表現， 海悅代銷本業成長強勁主要原因為台灣經濟景氣逐步回升，於國內金融投資市場資金穩定，加上新青年安心成家購屋貸款優惠方案支持自住購屋需求，房市氛圍正向且剛性買盤需求顯現。