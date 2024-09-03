鴻呈切入AI伺服器供應鏈明年營收顯現 預計10月轉上櫃

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-03 20:10

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興櫃連接線組廠鴻呈 (6913-TW) 預計將於 10 月初掛牌上櫃，董事長簡忠正表示，目前打入打入多家雲端服務商 (CSP) 以及 AI 伺服器 ODM 廠供應鏈，明年出貨可望放大；法人估，鴻呈明年營收可望雙位數成長。

鴻呈今日也公告 8 月營收 1.92 億元，創 17 個月新高，月增 4.2%、年增 8.2%；累計前 8 月營收 13.17 億元，年增 8.2%，公司認為， 隨著伺服器市場需求回溫，帶動相關連接線組出貨，下半年營收將優於上半年，今年也會成長。

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簡忠正表示，目前雲端伺服器、AI 伺服器的新接研發案量及送樣皆創新高，應用在美系 GPU 大廠的 AI 伺服器電源供應及高速傳輸連接線組，已送樣給 ODM 廠測試認證，預計明年第二、三季開始能看到較明顯的貢獻。

至於 CSP 方面，簡忠正表示，目前有 1-2 家客戶，目標未來 3 年內，主要的 4-5 家 CSP 都要打進供應鏈，且目前觀察，傳統通用型、雲端伺服器的量還是大幅優於 AI 伺服器，可望貢獻可觀營收，目標明後年伺服器營收比重達 5 成。

鴻呈今年上半年營收營收 9.39 億元、稅後純益 6360 萬元、每股純益 1.68 元。上半年產品營收比重為 AIoT 智能物聯網應用 35%、電腦消費性電子 23%、其他連接器組 12%、工程型塑膠機能材 30%。