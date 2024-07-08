威宏-KY上半年營收年增3% 柬埔寨廠生產良率升

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-08 16:25

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，威宏 - KY 在 2024 年 6 月營收為 7.14 億元，月減 6.46%，年減 8.75%，累計上半年營收 40.51 億元，較去年同期增加 3.37%，主要受惠巴黎奧運帶動運動風氣與輕奢精品備貨力道強勁，相關訂單持續穩定挹注，公司樂觀兩大事業今年有望維持成長態勢。

威宏 - KY 在 2024 年第二季營收爲 22.42 億元，季增 24.01%，年增 1.97%。

威宏 - KY 進一步指出，隨著全球航班服務供應轉趨穩定及票價相對回落，適逢暑假旅遊旺季，各國機場湧現出國人潮，帶動輕奢精品與免稅店銷售回溫，消費動能顯著增強，威宏表示，巴黎奧運即將登場，屆時來自世界各地的遊客將蜂擁而至，既有法國品牌客戶備貨動能積極，並加快實體店面鋪貨；不僅如此，受惠優化管理與調整生產動線，宏盛柬埔寨廠生產良率持續提升，帶動單位生產效能成長。

在運動事業群方面，今年度有奧運等多項大型國際賽事，掀起全球民眾運動風潮，推升運動裝備採購需求增加，而為配合客戶分散單一生產基地風險政策，威宏積極布局東南亞增設廠房，今年起柬埔寨宏盛廠區 NIKE 包袋已開始出貨並持續擴線，以及從中國大陸轉出之轉單效益仍不斷挹注，其中運動包袋主力生產基地越南德御擁有成熟的運動包袋及高爾夫球袋製程，過往高度集中在中國地區生產之訂單持續轉移，目前已逐步擴線並啟動加班生產因應，成為威宏今年主要營運成長動能之一，公司將持續推行精實生產，適時調整產線靈活度，挹注更高獲利表現。

而隨著終端品牌客戶對生產基地移轉政策需求，威宏 - KY 旗下專業護具與周邊配件子公司威保，也將開拓柬埔寨產線，第一期廠房預計在 2024 年底完工，預計在 2025 年上半年取得 NIKE 驗廠認證後正式投產放量，並不排除擴增其他多元化產品，擴增運動相關產品線，有助未來承接運動領域轉出訂單。

威宏 - KY 對 2024 年全年營運維持審慎樂觀態度，即便終端消費景氣仍較為謹慎，市場對運動休閒及旅遊等消費意願不減，加上下半年歐美節慶消費旺季購物送禮需求增加，將有助帶動消費動能回溫，相關訂單可望進一步挹注，全年營運表現可期。