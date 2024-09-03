大摩策略師：就業市場數據若勝預期 落後漲勢股票將迎頭趕上

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-03 20:09

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摩根士丹利 (MS-US) 美股首席策略師 Michael Wilson 周二 (3 日) 在一份報告中表示，如果美國勞工統計局 (BLS) 本周五 (6 日) 公布的非農就業數據進一步證明美國經濟有彈性，落後美股反彈的股票有望獲得提振。

Wilson 在報告中寫道，優於預期的就業數據可能會讓投資人更有信心認為經濟成長風險已經消退。目前經濟學家預估，8 月非農新增就業人數為 16.5 萬人，將高於 7 月的 11.4 萬人。

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科技股在很大程度上推動標普 500 指數今年的飆升，而其他板塊要迎頭趕上還有很多工作要做。最近幾周這一趨勢開始發生變化，因為對科技股估值過高的擔憂促使投資人轉向市場的其他領域。外媒彙編的數據顯示，該指數目前約有 16% 的成份股處於 52 周高位，而今年年初這一比例為 4%。

Wilson 重申他對防禦性股票的偏好，同時警告不要買小盤股或「過去幾年表現不佳的其他廉價周期性股票，主要是因為經濟成長正在減速」。

他曾在 7 月初警告，由於美國大選、企業獲利和聯準會 (Fed) 政策的不確定性，交易員應做好股市大幅回調的準備。不到一個月後，標普 500 指數從最高點下跌了 8.5%。

自 8 月拋售以來強勁的經濟數據有助於市場復甦，Wilson 預估本周的就業報告將支持這一趨勢。另一方面，弱於預期的數據加上失業率上升，將「像上個月那樣給股票估值帶來壓力」。

Wilson 補充說，股市的「甜蜜點」將是 Fed 連續降息 1 碼 (25 個基點)，同時維持經濟穩定成長。他說：「 比這更鴿派的政策反應 (即降息 50 個基點) 可能不會被股市看好，如果與勞動力市場疲軟同時出現。」

Wilson 也警告，投資人面臨的一個「挑戰」是，美股已消化軟著陸的預期，這限制標普 500 指數整體的上行空間。他說，如果數據再次引發對硬著陸的擔憂，可能會引發「實質」下滑。