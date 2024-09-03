〈新光金法說〉新壽：外匯準備金新制「一定會申請」 接軌TW-ICS有信心

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 21:37

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新光金 (2888-TW) 今 (3) 日召開法說會，市場關注金管會近期公布的外匯價格變動準備金新制，新光人壽表示，一定會去申請，只是要考量申請的時間點，截至 6 月底資本適足率已逾 200%，在財務體質強化下，對於明年底接軌 TW-ICS 有信心，相信主管機關第四階段過渡化措施很快出爐，帶領整體保險業順利接軌。

新光金上半年合併稅後純益 205.3 億元，每股純益 (EPS)1.32 元，總資產逾 5.1 兆元，每股淨值達 17.09 元。新光人壽上半年積極實現股票資本利得，且避險成本改善，稅後純益達 149.2 億元，年增 231.5%，受惠外幣保單銷售強勁，上半年初年度保費 (FYP) 較去年同期成長 21.3% 達 286 億元，市占率升至 7.6%，CSM 較去年同期成長 14%，未來將持續銷售外幣保單及價值型商品，以達成 CSM 300 億元的年度目標。

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法人關注，新光人壽是否考慮來申請外匯價格變動準備金新制，投資長王世聰表示，長期來說，這是一個非常好的制度，將可降低損益表的波動、厚實準備金，基本上，新壽一定會去申請，但時間上還要考量外匯現在的水位、準備金的厚度，會視狀況去做評估，但申請的大方向是不會變的。

新光人壽總精算師林漢維表示，新光人壽 6 月 RBC 達標，財務改善很多，金管會為讓保險業順利在 2026 年接軌 TW-ICS (新一代清償能力機制)，已分三階段推出在地化及過渡化措施，根據內部評估，相信明年底接軌應該沒有問題，主委彭金隆也表示，年底前將有第四階段措施，公會和學者也都來參與，幫助產業接軌。

對於新壽自身的資本適足率狀況，新光金總經理陳恩光表示有信心，可以看到今年順利完成很多籌資，從今年初的 70 億元、55 億元、138 億元，規劃 8 月底前再發 10 年期次債 20 億元，以提升 RBC 水準，並強調剩餘 5 億元一定會發完。

陳恩光說，投資人對於新光營運改善是認同的、支持的，近來有很明顯的成果，而主管機關對於整體壽險業接軌，都是很關心，除了近期公布的外準金新制外，相信第四階段過渡化措施很快出爐，希望讓新光或整體產業能順利接軌。