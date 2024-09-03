〈新光金法說〉6點聲明回擊中信金 努力溝通提高新新併換股比例

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 19:04

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對於中信金 (2891-TW)8 月 28 日法說會提出 9 點聲明，新光金 (2888-TW) 今 (3) 日法說會上亦提出 6 點回應，直言前董事長吳東進只是 50 多萬名股東之一，並非經營團隊成員，未曾獲董事會授權去洽議任何併購事宜。此外，新光金也聽到股東對於換股比例的意見，上周台新金 (2887-TW) 法說也有善意回應，因此會再努力溝通，妥適回應股東。

新光金 6 點聲明如下：

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一、新光金合意併購的對象為台新金。雙方是經過兩年的努力，並各自委聘外部專家進行查核及盡職調查等程序後，送交各自董事會決議通過，並已在今年 8 月 22 日簽定合併契約，一切都是依循正常程序合法合規辦理。接下來雙方會依照程序送交 10 月 9 日股東臨時會決議，向金管會等主管機關申請合併，一切都是依循主管機關所宣示的「開大門、走大路」的政策在執行。

二、前董事長吳東進非新光金經營團隊，無權代表新光金進行併購商議。中信金稱新光金大股東吳東進願意與之合併，這才是「合意併購」，實已不當曲解「合意併購」法律上定義，而吳東進只是新光金 50 多萬名股東之一，並非新光金經營團隊的成員，未曾獲董事會授權去洽議任何併購事宜。

三、中信金對外宣稱將來會禮遇吳東進家族，其公司治理想法令人訝異不解，新光金無從得知禮遇內容為何，但金融機構之經營管理絕不可因為一己之私而得私相授受，如此言論似已漠視新光金董事會職權，恐有致一人決策的公司治理缺失之虞。

四、新光金與台新金啟動合意併購在先，中信金向主管機關申請投資新光金在後，並在新光與台新努力一段時間進行查核、盡職調查及洽議談判交易條件後，再依此基礎加碼，即屬影響金融市場秩序之「突襲」行為，有違金管會主委彭金隆今年 6 月對外宣示的期待。此例一開，未來合意併購的金金併將會消失，只要規模夠大就可任意地去併購其他金控公司，這恐非台灣金融業之福。

五、換股比例是經過嚴謹考量及談判才決定的，符合獨立專家的合理區間內，新光金與台新金合併的換股比率，是考量雙方營運狀況、每股股價及未來經營綜效與發展等因素，經雙方多次協商議定，換股比例也符合獨立專家所出具的合理換股比例區間內。

六、合意併購應該要優於敵意併購，方能符合主管機關支持鼓勵合意併購，不會為併而併的原則。金融業之併購是很複雜、細緻的事，並非價格高、規模大即能確保順利執行，併購對象必須確保員工、客戶及股東權益不在併購過程中受到損害。