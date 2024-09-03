中秋相揪來溪湖、月眉 搭台糖五分車學生半價 滿200再抽現金折抵

為迎開學季及中秋佳節，台糖溪湖及月眉糖廠聯手推出優惠活動，溪湖糖廠祭出 9 月學生搭乘五分車半價、月眉糖廠消費滿 200 元可抽現金折抵券等，台糖以開學好康、應援學生族外，並邀請民眾相揪來糖廠團圓賞月、共度美好中秋佳節。



台糖表示，溪湖、月眉是國內現存最北端且保存完整的兩座糖廠，目前雖已不再製糖，但廠內許多珍貴的糖業文化遺跡仍維護良好，一向是臺灣中部熱門的休閒遊憩景點。今年中秋佳節雙廠聯手推出好康優惠，邀請民眾一起「溪」伴遊糖廠、「眉」滿迎中秋，未來將讓舊糖廠持續展新貌，帶領民眾探索糖業之美。



自即日起，憑學生證至溪湖糖廠搭乘五分車可享半價優惠 (已半價者不再優待)，購買 2 張以上全票還可獲贈火車文件夾及口罩等限量好禮，活動至 9 月 30 日止；月眉糖廠於 9 月 1 日至 9 月 15 日期間舉辦「中秋節滿圓抽圓滿」活動，消費者於園區台糖專櫃購買台糖商品滿 200 元 (含)，即享 2 次抽獎機會、滿 400 元可享 4 次，依此類推，憑抽中金額立即享現金折抵優惠，買越多、折越多。