〈新光金法說〉新新併「愛情長跑」具三大優點 總座：新郎要有同理心

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 18:21

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新光金 (2888-TW) 今 (3) 日召開法人說明會，對於市場高度關注的新新併，總經理陳恩光以「愛情長跑」來形容，強調這樁婚姻有三大好處，包括員工客戶權益、相互了解認識、新光品牌保留，並直言「新郎」要有同理心，台新基本上是泛新光集團，大家具有差不多的 DNA、血液，公司永續發展才是最重要的。

陳恩光表示，很認同用「新娘」來形容新光金，近來外界都在討論誰出價高、誰出價低，有點像是價高者得，強調現在是進行婚姻、不是出售，這不是我們想做的事情，我們希望追求長遠幸福、永續發展的婚姻，這是現在在進行的事。股東權益很重要，同時員工、客戶也很重要，希望併購創造三贏，就像結婚也要早生貴子、幸福美滿，不只有夫妻倆。

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陳恩光認為，現在跟台新算是「愛情長跑」，直言談戀愛最好要告白，還要約出來拍拖，這很重要，因為雙方一定要互相認識、互相了解，不是只有長得漂亮，結果脾氣很糟糕。

陳恩光說明，台新金於 2 年前開始正式提出合併意願，但因為某些原因停了下來，今年 4 月 26 日，在董事會的授權下，雙方正式出來相互了解，並經過專業部門，做了詳細的盡職調查 (due-diligence)，不是只有了解好處，還要了解壞處，對於未來的婚姻是非常重要的，不要因誤會而結合、因了解而分離，這樣不好。

另一方面，新娘希望家庭幸福，以公司來說，就是要員工幸福，他的業務、精神自然就會好，服務品質好、客戶也會幸福，生意機會上門，整個業績就會更上一層樓，陳恩光重申，在追求股東權益最大化的同時，員工、客戶權益也是很重要，公司永續發展是最重要的基礎。

陳恩光進一步指出，他個人感覺，目前台新在對員工方面，提出較具體的保障，強調員工的士氣很重要，這樣才能拚命幫公司努力工作，另一方面，要看新郎有沒有同理心，坦白說，婚姻中夫妻沒有都不吵架的，但在過程中，大家互相有同理心要諒解，公司未來成功最重要就是整合，如果能夠整合順利，不能說就一帆風順，但是大家互相磨合順利之後，就會產生真正成功的婚姻。

陳恩光說，台新基本上算是泛新光集團，大家都有差不多的 DNA 或血液，比較具有同理心，最重要的是，合併之後，新光的品牌名稱還是要保留，這對員工也是很重要的。