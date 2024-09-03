仁寶通過SBTi驗證 致力實現1.5°C淨零目標

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-03 18:31

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仁寶 (2324-TW) 今 (3) 日宣布，已正式通過科學基礎減碳目標倡議組織 (SBTi) 的驗證，在減碳行動中邁出重要一步。此外，仁寶也承諾與全球 1.5°C 溫控目標及淨零排放保持一致，積極採取氣候行動。

仁寶表示，此次淨零目標設定，涵蓋仁寶及其合併報表子公司，這無疑增加了執行的難度，但也體現了仁寶面對全球氣候挑戰的決心與承擔。

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自 2019 年起，仁寶開展組織層面的碳盤查，並通過查證，2021 年度攜手子公司完成範疇一、二、三的全面碳盤查，並規劃逐步導入第三方的排放認證。仁寶也將這些經驗分享給子公司與供應商，為減排目標的設定奠定堅實基礎。

永續長彭聖華執行副總經理表示，目前仁寶在個體公司層面的減排已達到 58.8%。然而，面對包含超過 100 多家子公司的合併財報邊界，以及全球再生能源市場變動，挑戰依然巨大。儘管如此，仁寶逐步與每一家子公司進行溝通，除了提升盤查能力外，還將共同提升減碳意願與能力，以應對氣候變遷的重大挑戰。