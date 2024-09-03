致力普惠金融 兆豐再獲最佳公平待客獎、勇奪首屆最佳高齡友善獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-03 18:31

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「2024 卓越銀行評比」得獎名單於今 (3) 日揭曉，兆豐銀行再度榮獲「最佳公平待客獎」及首屆「最佳高齡友善獎」2 項殊榮，顯見兆豐銀行致力打造金融友善服務的理念深獲肯定。

兆豐銀行秉持專業金融與誠信服務的立場，除提供客戶良好的金融服務體驗外，亦遵循公平待客原則，內部訂立「公平待客十大原則政策」等相關規範建立標準，並將該等規範納入例行性教育訓練中，持續培訓全體同仁了解以客戶立場著想之重要性，以確保客戶權益為宗旨，並邀請董事會成員不定期指導提供意見與想法，從上而下建立全行公平待客文化與形成制度。

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為有效回應高齡社會議題，面對人口高齡化呈快速成長趨勢，兆豐銀行首創嘉惠高齡、失智及身障族群，以身體感官 - 觸覺及視覺量身打造設置金融業首創之「樂智友善服務專區」，從空間顏色選用、各類材質觸摸挑選至地面防滑地毯，期能透過創新發想，引領同業與關懷高齡、失智友善議題的機構團體共同攜手打造有愛無礙的金融友善環境，持續為臺灣社會盡一份心力，樹立典範並形成風氣。