仁寶攜手新光醫院簽署MOU 加速AI醫療落地

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-21 11:52

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仁寶 (2324-TW) 近年積極布局 AI 醫療，今 (21) 日宣布攜手新光醫院簽署 MOU，啟動醫療 AI 合作，加速 AI 應用在醫療產業落地，董事長陳瑞聰指出，雙方首個合作項目將從 AI 醫療影像定量肺纖維化開始，相信透過強強聯手，讓台灣 AI 醫療站穩全球領先地位。

陳瑞聰指出，仁寶不斷加碼智慧醫療布局，除了精準醫療，也積極將 AI 應用更貼近民眾需去。目前仁寶針對常見的五十肩 AI 風險檢測、腦波 AI 壓力檢測、AI 聽力檢測都是已經商用，且推廣至市場的成功案例。

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此次雙方合作項目將從 AI 醫療影像定量肺纖維化開始，針對間質性肺疾病 (ILD) 晚期所導致的肺部纖維化，透過高解析度電腦斷層掃描影像 (HRCT) 訓練 AI 進行定量分析，目標是改善傳統人工半定量分析的效率，提升精準度與降低標註時間。

仁寶說明，雙方合作由仁寶提供 AI PC 設備，新光醫院醫師團隊提供 AI 模型與場域驗證，以及醫療影像系統商之器 (8409-TW) 提供 AI 影像調閱引擎，透過仁寶旗下醫療通路品牌神寶醫資落地，並推廣 AI 醫療影像應用在醫院服務。

陳瑞聰表示，仁寶不僅於 AI 應用，未來將推出更多 AI 設備，涵蓋 AI 伺服器與 AI 電腦，提供醫院 AI 算力需求。新光醫院院長侯勝茂也指出，隨著 AI 算力不斷提升，過去耗費醫師大量時間的影像標註，透過 AI 可以更有效率的進行，結合雙方優勢，提供先進的 AI 設備解決方案。