新主力股聯亞連續三天漲停，隱藏矽光子飆股不可再錯過！

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 18:00

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台股量縮震盪，月線呈現上揚，多方趨勢不變，美國聯準會要降息，從美元指數 K 棒圖來看，美元已經步入空頭趨勢，後面貶值機率大，台幣升值，國際熱錢可望陸續前進台股，只要沒有突發性利空，後面迎接資金行情，操作上只要特別注意均線乖離率，離 10 日線乖離率達 15% 以上，不要過度追價，盡量操作股價在月線以上的個股。

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【9 月飆股 - 聯亞 (3081-TW)】，9 月還未到，股價先狂飆，矽光子概念，7 月營收年增 89%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，連續三天漲停，股價 129~175 元，持股大賺 + 35%，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！

最新佈局【隱藏矽光子飆股】，市場上不知道的祕密，切入 CPO 矽光子，市場上最便宜的矽光子概念股，題材一旦釋出，複製聯亞狂飆模式，9 月市場上最大贏家，你一定要賺到，在市場上沒人知道的時候佈局，簡單迎接大獲利。

【新主力股 - 長華 (8070-TW)】，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資興櫃股王新應用材料 5 千多張，目前在興櫃股價逼近 600 元，成本 40 元，年底上櫃後貢獻獲利高達 5 個股本，題材陸續發酵，股價創高來到 64.5 元，持股 48~64.5 元，持股已經大賺 + 34%，股價超級低估，目標翻倍賺，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單大獲利！

「鑫科第二 - 柏騰 (3518-TW)」，超級綜合體，友威科 & 鑫科 & 昇陽半導體 (8028-TW)，三營收成長動能，7 月營收創下新高，複製鑫科營收大成長模式，股價要狂飆，超級黑馬飆股，比價百元鑫科，沒賺到鑫科的朋友，不要錯過鑫科第二，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單獲利。

【新材料飆股】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，股價經過整理轉強，現在震盪都是佈局機會，股價隨時要攻擊，法人開始佈局，潛在上漲 + 30~50%，繼續搶錢！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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