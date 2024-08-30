新主力股聯亞連續三天漲停，隱藏矽光子飆股不可再錯過！
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 18:00
台股量縮震盪，月線呈現上揚，多方趨勢不變，美國聯準會要降息，從美元指數 K 棒圖來看，美元已經步入空頭趨勢，後面貶值機率大，台幣升值，國際熱錢可望陸續前進台股，只要沒有突發性利空，後面迎接資金行情，操作上只要特別注意均線乖離率，離 10 日線乖離率達 15% 以上，不要過度追價，盡量操作股價在月線以上的個股。
大華國際投顧蘇建豐表示，半導體是市場主流，半導體設備和扇出型面板級封裝以及矽光子都要特別留意，周一 8/26 開始跟投資朋友特別推薦矽光子族群，這周果然大漲特漲，聯均 (3450-TW) 大漲創高，聯亞 (3081-TW) 連續三天漲停，代表市場資金就是聚焦在半導體相關；弘塑 (3131-TW)，均華(6640-TW)，均豪(5443-TW)，志聖(2467-TW)，閎康(3587-TW)，友威科(3580-TW)，鑫科(3663-TW)，東捷(8064-TW)，光聖(6442-TW)，上詮(3363-TW)，波若威(3163-TW)，前鼎(4908-TW)，訊芯 - KY(6451-TW) 等。
還可以留意蘋概股，蘋果新機準備發表，可望迎來換機潮，手機相關概念股都可以關注，華通 (2313-TW)，臻鼎 - KY(4958-TW)，玉晶光(3406-TW)，大立光(3008-TW)，全新(2455-TW)，穩懋(3105-TW)，宏捷科(8086-TW)，欣興(3037-TW)，景碩(3189-TW) 等。
8 月盤勢震盪，蘇建豐還是領軍打出美好的一仗，友威科操作三次，總共大賺 + 114%，鑫科操作兩次，總共大賺 + 100%，精聯大賺 + 49%，短打擎亞 (8096-TW) 大賺 + 28%，柏騰 (3518-TW) 創高，新主力股長華(8070-TW)，今天再創高大賺 + 34%，接著聯亞再大賺 + 35%，飆股一檔接著一檔，蘇建豐都是提早佈局，買在市場上沒人知道的時候，後面成為市場主流，輕鬆賺錢。
【9 月飆股 - 聯亞 (3081-TW)】，9 月還未到，股價先狂飆，矽光子概念，7 月營收年增 89%，第四季新產品要放量出貨，營收和獲利開始大成長，8/26 股價剛站回月線開始佈局，連續三天漲停，股價 129~175 元，持股大賺 + 35%，最有爆發力的矽光子，恭喜大家！
最新佈局【隱藏矽光子飆股】，市場上不知道的祕密，切入 CPO 矽光子，市場上最便宜的矽光子概念股，題材一旦釋出，複製聯亞狂飆模式，9 月市場上最大贏家，你一定要賺到，在市場上沒人知道的時候佈局，簡單迎接大獲利。
【新主力股 - 長華 (8070-TW)】，積極切入先進封裝以及扇出型面板級封裝的材料，轉投資興櫃股王新應用材料 5 千多張，目前在興櫃股價逼近 600 元，成本 40 元，年底上櫃後貢獻獲利高達 5 個股本，題材陸續發酵，股價創高來到 64.5 元，持股 48~64.5 元，持股已經大賺 + 34%，股價超級低估，目標翻倍賺，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單大獲利！
「鑫科第二 - 柏騰 (3518-TW)」，超級綜合體，友威科 & 鑫科 & 昇陽半導體 (8028-TW)，三營收成長動能，7 月營收創下新高，複製鑫科營收大成長模式，股價要狂飆，超級黑馬飆股，比價百元鑫科，沒賺到鑫科的朋友，不要錯過鑫科第二，跟著蘇建豐低檔佈局，簡單獲利。
【新材料飆股】，研發先進製程以及先進封裝材料，下半年開始量產出貨，營收和獲利準備起飛，股價經過整理轉強，現在震盪都是佈局機會，股價隨時要攻擊，法人開始佈局，潛在上漲 + 30~50%，繼續搶錢！
隱藏矽光子飆股，8070 長華大漲創高 + 34%，3081 聯亞連續三天漲停 + 35%，市場上不知道的祕密，隱藏矽光子飆股，複製聯亞狂飆模式，9 月最大贏家，你不可不賺！限量開放見證者 100 名，留言 + 178，一起賺錢。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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