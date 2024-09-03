外資賣超台股60億元 續出脫中信金但挺進鴻海買超2.11萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-03 17:33

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台股今 (3) 日受制於解套賣壓，終場下跌 142.89 點或 0.64%，指數收在 22092.21 點，成交值 2897.13 億元，今天外資賣超 60.06 億元，三大法人合計賣超 59.15 億元。台股電子股指標台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW) 及大立光 (3008-TW) 收黑，只有鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 2 元 或 1.09%，主要是外資反手大舉敲進鴻海 2.11 萬張，但外資賣超第一名仍爲中信金 (2891-TW)。

不過，中信金今天爲投信買超第一名的個股，投信計買超中信金 1.28 萬張。

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9 月 3 日在集中市場外資賣超 60.06 億元，爲連續 10 個交易日 10 賣超；投信買超 60.17 億元，自營賣超 59.25 億元，三大法人合計賣超 59.15 億元。在期貨市場方面，外資在期貨交易口數淨額爲多單 3209 口，未平倉合約口數淨額爲 37243 口。

9 月 3 日外資在集中市場買超較多的個股爲，新光金、鴻海、長榮航、廣達、金像電、台光電、大同、永光、盟立、長榮；賣超較多的個股爲，中信金、群創、中鋼、開發金、中石化、台新金、中環、國泰金、華邦電聯茂。

9 月 3 日投信在集中市場買超較多的個股爲，中信金、長榮航、聯電、開發金、兆豐金、國票金、台光電、寶成、亞泥、華南金；賣超較多的個股爲玉山金、一詮、辛耘、華航、裕民、奇鋐、欣興、德律、新日興、欣陸。

9 月 3 日自營商在集中市場買超較多的個股爲，中信金、長榮航、台新金、國泰金、盟立、華紙、中環、正文、東台、永豐金；賣超較多的個股爲，新光金、大同、奇鋐、炎洲、世紀鋼、大亞、長榮、正崴、中興電、晶豪科。