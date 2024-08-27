外資賣超130億 敲進新光金3.9萬張 買家台新金與中信金遭砍共11萬張

台股今 (27) 日量縮下跌 55 點，終場收在 22,185 點，失守十日線，外資也站賣方，尤其對於新光金、台新金以及中信金操作不同調，其中，大力敲進賣方新光金 3.9 萬張，但對買方台新金與中信金皆雙砍，合計大賣 11 萬張。

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外資賣超則瞄準中信金 (2891-TW) 與台新金 (2887-TW)，分別大賣 8.5 萬張、2.5 萬張，顯現外資對買家與賣家的操作不同調，另也調節群創 (3481-TW) 近 4 萬張，陽明 (2609-TW) 與華航 (2610-TW) 張數各有 1.5 萬張，其他如高股息 ETF 復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW) 也分別達 2 萬張、1.4 萬張。