外資賣超130億 敲進新光金3.9萬張 買家台新金與中信金遭砍共11萬張
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-27 17:43
台股今 (27) 日量縮下跌 55 點，終場收在 22,185 點，失守十日線，外資也站賣方，尤其對於新光金、台新金以及中信金操作不同調，其中，大力敲進賣方新光金 3.9 萬張，但對買方台新金與中信金皆雙砍，合計大賣 11 萬張。
三大法人合計賣超 96.66 億元，外資賣超 130.17 億元，呈現連五賣；自營商賣超 13.74 億元，連二賣；投信買超 47.24 億元，連八買；期貨方面，外資小幅加碼空單 613 口，未平倉空單口數提升至 37,502 口。
外資買超以金控、傳產為主，再度青睞新光金 (2888-TW)，加碼 3.9 萬張，也看好永豐金 (2890-TW)、富邦金 (2881-TW)，合計約 1.2 萬張，傳產則看好統一 (1216-TW)、長榮航 (2618-TW)，張數分別有 6,000、4,000 張，且隨台股近日反彈，也加碼反向 ETF 元大台灣 50 反 1(00632R-TW) 約 1.9 萬張。
外資賣超則瞄準中信金 (2891-TW) 與台新金 (2887-TW)，分別大賣 8.5 萬張、2.5 萬張，顯現外資對買家與賣家的操作不同調，另也調節群創 (3481-TW) 近 4 萬張，陽明 (2609-TW) 與華航 (2610-TW) 張數各有 1.5 萬張，其他如高股息 ETF 復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW) 也分別達 2 萬張、1.4 萬張。
投信也與外資看法相同，加碼長榮航近 3,500 張，但對聯電看法則分歧，投信加碼 4,700 張、外資則調節 1.3 萬張。
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