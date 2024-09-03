盤後速報 - 三圓(4416)次交易(4)日除權息1.99元，參考價90.17元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05
三圓(4416-TW)次交易(4)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1.79元，合計股利1.99元。
首日參考價為90.17元，相較今日收盤價106.50元，權息值合計為16.33元，股息殖利率0.19%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|106.50
|0.1988
|0.19%
|1.7893
|2023/09/07
|79.1
|2.0
|2.53%
|0.0
|2022/08/09
|81.2
|4.9629
|6.11%
|0.0
|2020/09/07
|80.2
|1.0
|1.25%
|0.0
|2019/09/06
|72.5
|2.0
|2.76%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 三圓(4416)急拉4.37%報107.0元，成交57張
- 三圓:本公司配股配息率調整
- 三圓:公告三圓股份有限公司第三次有擔保轉換公司債(簡稱：三圓三，代碼：44163)自113年09月10日起，轉換價格自78.9元調整為66.8元。
- 盤後速報 - 三圓(4416)下週(9月4日)除權息1.99元，預估參考價87.62元
上一篇
下一篇