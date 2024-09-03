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鉅亨速報

盤後速報 - 三圓(4416)次交易(4)日除權息1.99元，參考價90.17元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05


三圓(4416-TW)次交易(4)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1.79元，合計股利1.99元。

首日參考價為90.17元，相較今日收盤價106.50元，權息值合計為16.33元，股息殖利率0.19%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 106.50 0.1988 0.19% 1.7893
2023/09/07 79.1 2.0 2.53% 0.0
2022/08/09 81.2 4.9629 6.11% 0.0
2020/09/07 80.2 1.0 1.25% 0.0
2019/09/06 72.5 2.0 2.76% 0.0

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