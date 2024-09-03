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鉅亨速報

盤後速報 - 磐儀(3594)次交易(4)日除息0.6元，參考價41.65元

鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05


磐儀(3594-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為41.65元，相較今日收盤價42.25元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.42%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/04 42.25 0.6 1.42% 0.0
2023/09/14 47.85 0.8 1.67% 0.0
2022/10/07 27.3 0.0949 0.35% 0.0
2021/10/27 21.85 0.0965 0.44% 0.0965
2020/09/25 26.1 0.0966 0.37% 0.1933

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