盤後速報 - 磐儀(3594)次交易(4)日除息0.6元，參考價41.65元
鉅亨網新聞中心 2024-09-03 17:05
磐儀(3594-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為41.65元，相較今日收盤價42.25元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.42%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/04
|42.25
|0.6
|1.42%
|0.0
|2023/09/14
|47.85
|0.8
|1.67%
|0.0
|2022/10/07
|27.3
|0.0949
|0.35%
|0.0
|2021/10/27
|21.85
|0.0965
|0.44%
|0.0965
|2020/09/25
|26.1
|0.0966
|0.37%
|0.1933
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