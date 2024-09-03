郭智輝招商成果豐！與超微、惠普、英飛凌等12大廠簽LOI 將投1150億元

經濟部今 (3) 日舉辦「2024 台灣全球招商暨市場趨勢論壇」，今年首度結合台灣最具代表性的國際展會活動「SEMICON Taiwan」，期在 AI 引領科技創新的應用浪潮下，匯集更多海外國際廠商看見台灣優勢，今日經濟部長郭智輝並與 12 家代表性廠商簽署投資意向書 (LOI)，以日本 4 家居首，其次為歐美各 3 家。



本次論壇由郭智輝主持，現場計吸引近 300 人踴躍參與，包括歐、美、日外僑商會主席及跨國企業高階經領人如美商超微、美商惠普、德商英飛凌、德商默克、法商亞東工業氣體、日商台灣瑞薩電子等共襄盛舉，顯示台灣在人工智慧浪潮下深具國際投資吸引力。



郭智輝致詞時表示台灣面積相當於歐洲的荷蘭、美國的馬里蘭州，但擁有全世界最完整的產業聚落，在半導體領域更加明顯，特別在晶圓代工及晶片封測領域高居全球第一，展現台灣在半導體供應鏈的關鍵地位。在迎接 AI 創新應用的浪潮，引述黃仁勳的話「AI 時代來臨，而台灣就在中心」，很高興包括輝達及超微等多家國際晶片大廠用行動選擇台灣，陸續在台設立研發中心，相信這是強強聯手的雙贏策略，助攻彼此在 AI 領域站穩世界的領先優勢。



郭智輝強調政府正積極推動五大信賴產業，其中 AI 產值目標 2026 年突破兆元，半導體產值新增 2.6 兆元。在人才方面，亦將培育 AI 等數位人才及 STEM 跨領域人才，達到 45 萬人次，打造台灣成為科技之島。外商投資為增添台灣經濟活力的重要動能，歡迎外商朋友投資台灣，共創榮景。



今年在推洽外商投資部分，計掌握投資金額約新台幣 1,150 億元，今日由郭智輝與其中 12 家代表性廠商簽署投資意向書 (LOI)，簽署廠商以日本 4 家居首，其次為美國 3 家、歐洲 3 家，其他國家 2 家；產業類別多元，涵蓋 IC 設計、IC 製造、半導體設備、材料、生技醫材、不動產開發、物流倉儲等。



在國際關注地緣情勢變化下，本次簽署之 LOI 廠商以具體投資行動選擇台灣，顯示國際企業對台灣前景具信心，包含著重於鏈結台灣產業技術及人才量能，借重台灣最具效率的產業支援度，鞏固其市場領導地位，如：全球第 3 大記憶體製造商美商美光以台灣為其最大的 DRAM 生產基地，也在台生產 AI 所需的高頻寬記憶體。因看好台南的半導體產業聚落，及周邊具優異的大學及技術學院等人力資源優勢，日前宣布將在台南購買廠房並改置為前端晶圓探針測試所用，成為美光在台超大型晶圓廠的一部分；全球汽車半導體領導商荷商恩智浦看好台灣科技產業研發實力，將持續投資擴大與台灣 ODM 廠商在汽車電子領域的研發合作。



台灣持續成長的半導體市場需求，也吸引高端材料、設備領導廠商加碼投資，如：全球最大半導體及顯示器設備商美商應用材料公司擴大投資在台亞洲零組件物流中心，服務亞洲地區市場需求；另擴建在台全球技術培訓中心，成為配備最先進的半導體與顯示器設備的學習基地。