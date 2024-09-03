〈2024半導體展〉蔡力行：台灣不只有半導體生態系 還有系統生態系
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-03 15:47
imec 今年成立 40 週年，也在 SEMICON Taiwan 2024 明日開展前舉辦 ITF 技術論壇，imec 總裁暨執行長 Luc Van den hove 在會中發表演講，並邀請聯發科 (2454-TW) 副董暨執行長蔡力行進行對談，蔡力行指出，台灣不僅有半導體生態系，還有系統端生態系，上下游應該更緊密合作。
蔡力行說，台灣以強勁的半導體製造供應鏈聞名，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 等，可望快速反應客戶需求，不過，台灣也有另一個生態系，就是在代工廠領域，並提供很多零組件，上游也應該與系統端建立更緊密的合作。
蔡力行強調，聯發科需要更多生態系夥伴，看好 AI 可導入各應用，提高生產力與價值，且進入 3 奈米、2 奈米後，電晶體數量將達 2,000 億個，看好不只是製造越趨複雜，測試也還有系統級測試等。
蔡力行指出，聯發科以手機晶片廣為人知，也是全球前兩大手機晶片供應商，公司正進行應用多元化，包括車用、Arm Computing 與 AI 晶片等，從邊緣裝置擴展至雲端運算，並在車用領域攜手輝達 (NVDA-US) 合作。
聯發科持續深耕領先技術，如 SerDes 224G，並專注在 AI 領域的整體解決方案，也跟台積電緊密合作，使用其先進製程與先進封裝技術，讓公司具備進入 AI 伺服器晶片的基礎。
此外，聯發科也跟 OEM 客戶還有整體生態系如遊戲業者一起合作，將生成式 AI 導入中國廣大市場，滿足手機、車用等需求，並透過自家無線連網技術，強化硬體間連結，看好生成式 AI 對晶圓廠、IC 設計、IP 到系統端都是好機會。
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