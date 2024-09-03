彰銀力挺中小企業 為顧客創造財富 獲頒卓越銀行評比雙獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-03 17:48

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彰化銀行 (2801-TW) 秉持堅實經營提供客戶最佳服務，積極扶植中小企業產業健全發展，並發揮金融專業創造客戶財富價值，優異表現獲大眾與專家學者肯定，今（3）日獲頒 2024 卓越銀行評比非金控類別「最佳中小企業服務獎」及「最佳財富增值獎」雙獎肯定，由彰銀總經理周朝崇代表領獎。

面對快速變動的經濟環境，彰銀積極協助中小企業因應，提供專業諮詢與金融工具，協助改善財務結構及健全經營體質，並透過「疫後振興及低碳智慧納管專案貸款」、「潔淨交通運輸貸款」、「太陽能光電設備設置貸款」等綠色貸款專案，以及與財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會合作「提升中小企業財務競爭力專案輔導計畫」，連年辦理有關營運減碳、永續轉型、碳費衝擊等議題研討會，引導中小企業具備氣候風險意識，逐步強化氣候韌性及邁向低碳轉型。

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彰銀今年相繼獲得財團法人中小企業信用保證基金頒發「青創、新創暨微型事業相挺獎」、「協助區域疫後振興轉型獎」等獎項，並獲金管會表揚為「中小企業放款方案優等銀行」，積極開拓中小企業放款業務同時，亦穩固臺灣經濟及永續發展的重要基礎。

彰銀今年以深化「企金、消金、財富管理、財務操作」四大支柱為策略主軸，除持續調整授信結構拓展利基外，把握財富管理商機亦為一大重點項目。彰銀財富管理業務秉持誠信並兼顧風險控管，落實 KYC (瞭解客戶) 及 KYP (商品適合度) 政策，採用「行動理專服務」及大數據分析等數位化工具，為不同客群類型客製化適切之資產保全、稅務規劃、財富分配及家業傳承等全方位專業諮詢及財務建議，並由專業團隊隨時觀察國際市場動態，於利差縮窄的時局下掌握理財獲利關鍵，增益客戶資產經營效能與財產價值。