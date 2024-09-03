史上首次！福斯汽車考慮關閉德國工廠

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-03 07:43

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德國福斯汽車（Volkswagen）考慮收掉德國工廠，這是個史無前例的舉動，目的是進一步削減開支，增強競爭力，此舉凸顯了便宜亞洲車帶來的壓力。

據《彭博》報導，福斯汽車周一（2 日）表示，潛在措施針對主要小客車品牌以及集團其他實體，還包括福斯汽車試圖終止公司與工會達成的 2029 年前保證工作崗位的協議。

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據《路透》報導，福斯汽車品牌主管 Thomas Schaefer 說：「形勢極其緊張，已經無法透過簡單削減成本措施來克服困難。」

Schaefer 說道：「這就是為什麼我們希望儘快與員工代表展開討論，以探索可持續重組品牌的可能性。」

福斯汽車品牌是該集團旗下第一個進行成本削減的品牌，目標是到 2026 年節省 100 億歐元（110.7 億美元），該公司試圖簡化支出，以適應汽車行業朝電動化轉型的趨勢，確保長期競爭力和財務穩健。

如果福斯汽車關廠，這將是福斯汽車 87 年歷史上首度在德國關廠，該公司恐怕會與強大的工會發生衝突。

福斯汽車執行長 Oliver Blume 表示，艱難的經濟環境、歐洲新的競爭對手，以及德國經濟競爭力下降，意味著福斯汽車需要採取更多措施。

如果福斯汽車全面爆發勞資糾紛，對 Blume 來說，將是一個重大考驗。福斯汽車與工會的衝突，已經導致一些前任執行長被迫下台。比如，2022 年離職的 Herbert Diess，因大規模裁員計畫意外下台。

福斯汽車在全球擁有約 65 萬名員工，其中近 30 萬在德國。該公司監督委員會半數席次由勞工代表掌控，而擁有該公司 20% 股份的德國下薩克森邦政府，通常站在工會這一邊。