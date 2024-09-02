〈日股盤後〉日元疲軟利多出口商 日經指數收盤小漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-02 14:50

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受日元疲軟和上周五華爾街上漲的推動，日本日經指數周一 (2 日) 收盤上漲，自 7 月底以來，盤中首次觸及 39000 點。

日經指數周一收盤上漲 53.12 點或 0.14%，報 38700.87 點。東證指數收盤上漲 3.36 點或 0.12%，至 2715.99 點。

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在新的經濟數據引發人們下調聯準會將在 9 月大幅降息的預期後，美股上周五上漲。美國市場周一因勞動節休市。美元兌日元小漲，提振了周一日本出口股的表現。

優衣庫母公司和日經重量級迅銷公司收盤上漲 0.36%，豐田汽車小幅上漲 0.78%，本田汽車上漲 1.39%，馬自達上漲 0.65%。

分產業來看，有色金屬、銀行及其他金融業、保險、證券 / 商品期貨交易上漲，醫藥、航運、陸運、房地產、食物等下跌。在東京證券交易所主板市場，38.1% 的股票上漲，58.7% 的股票下跌。