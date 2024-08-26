日元續強 美元兌英鎊徘徊在2年半低點附近

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-26 13:40

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日元兌美元周一 (26 日) 升至 3 周高位，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的明顯鴿派轉變與日本央行總裁植田和男堅定的鷹派語氣，形成鮮明對比。

美元兌歐元匯率徘徊在 13 個月以來的最低水準附近，兌英鎊匯率也跌至接近 2022 年 3 月的低點。英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示，現在「宣布戰勝通膨還為時過早」，這表明其在降息方面的立場，沒有美國聯準會那麼激進。

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周一早盤，美元兌日元匯率一度下跌 0.59%，自 8 月 5 日以來首次來到 143.56 日元，此後跌幅縮減，來到 143.95 附近。

英鎊兌美元匯率在上周五升至 1.32295 美元，為 17 個月來首次，此後穩定在 1.3215 美元附近。

澳洲國民銀行市場經濟主管 Tapas Strickland 表示，儘管聯準會官員在全球央行年會之前，聽起來更為鴿派，但鮑爾在周五發表主題演講時，使用了相比其同事較堅定的詞語。

Strickland 說：「重要的是，明顯缺乏諸如『漸進 / 漸進主義』之類的警告」，這「可能是令市場興奮的原因」。

在亞洲，Strickland 認為，日本央行總裁植田上周五稍早在議會作證時表示，「堅持日本央行需要調整寬鬆程度」的劇本，並淡化了 7 月份升息對市場動盪的影響。原本一些市場參與者預計，植田可能會在議會特別會議上發表不那麼強硬的言論。

美元指數周一徘徊在 100.64，僅略低於上周末觸及的 13 個月低點 100.60。

歐元兌美元匯率變化不大，為 1.1190 美元，距離上周五高點 1.1201 美元不遠，這個價位上次出現在去年 7 月。