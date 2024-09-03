搶攻海外敷料市場 元樟獲取首張日本經銷合約

元樟生技 2024-09-03 09:30

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元樟生技 (AMS BioteQ，股票代碼:(6864-TW) 於 8 月 30 日宣布，創新醫療照護醫材「SIPSIP Foam 元樟泡棉傷口敷料」與日本醫療院所集團簽訂經銷合約，取得首張海外訂單，正式跨足日本市場瞄準商機，做為進軍國際慢性傷口照護的前哨站。

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創新醫療照護醫材「SIPSIP Foam 元樟泡棉傷口敷料」

元樟生技 (6864-TW)「SIPSIP Foam 元樟泡棉傷口敷料」於去年（2023 年）10 月，在 Medical Japan 日本國際醫療展中首次亮相後，即接獲多家單位表達合作意願。產品後於今年（2024 年）7 月正式取得了日本 PMDA 醫材許可，在未取得日本醫材許可前，已獲多家日本經銷商的詢問並進一步洽談代理合作事宜。此次成功簽約的經銷商為關東地區醫療院所集團，旗下有數家療養院與長照中心等，具豐富的市場資源和通路管道。

元樟生技強調，未來預計將推出更高階的創新醫材— SIPSIP Pro 與 SIPSIP Combo 等親水性敷料，其最大亮點為具有傷口再生技術專利、獨創的敷料物理結構、無過敏性、高吸水性等特點，在小鼠傷口模型的動物實驗中，證實可有效促進傷口癒合與功能性組織再造，特別是針對困難、有深度的傷口。此一突破性創新醫材技術，可應用開發於各類傷口護理產品，拓增公司的產品線，開拓不同醫療市場面向。

元樟生技創辦人暨董事長蔡宜儒表示，此次與日本簽訂經銷合約是公司國際化戰略的重要一步，也是對公司產品品質和市場商機的充分認可。這次合作將進一步提升公司在國際市場的知名度和影響力，也將促進公司在國際市場上的長遠發展。

蔡董事長並強調，元樟生技創立至今邁入嶄新的第六年，已成功打造藥研開發及自研敷料雙軌並行，可提供醫病族群更多元的選擇，未來將持續投入不同適應症開發，透過拓展國際市場及技術影響力，期望成為創新醫療市場領導品牌。