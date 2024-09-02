華碩新款滑鼠進駐誠品 銷量有望翻倍

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-02 11:54

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華碩 (2357-TW) 今 (2) 日宣布，旗下 Marshmallow 系列鍵鼠進駐全台誠品 (2926-TW) 書店，並推出 ASUS SmartO MD200 Silent Plus 靜音滑鼠兩款新色。華碩表示，此次合作預期將帶動銷量翻倍成長。

華碩聯合科技業務副總經理陳怡君指出，誠品客群注重人文生活藝術，與「棉花糖」色系產品設計理念相符。自 7 月 1 日進駐以來，門市展示已帶動整體銷售成長。

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華碩新推出的 SmartO MD200 Silent Plus 靜音滑鼠主打「抹茶綠」、「燕麥奶」兩色，結合時尚外型與人體工學設計。該款滑鼠點擊音量較上一代降低 30％，配備彈性攜帶環便於攜帶。搭載 4,200 DPI 感測器，可在玻璃表面精準操控，並可透過軟體自訂按鈕功能。支援 RF 2.4 GHz 和藍牙，最多可配對 4 個裝置，實現跨裝置切換。