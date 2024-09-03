聚焦iPhone16發表 法人：蘋概股利多助攻台股科技股後市

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 12:01

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蘋果上半年公布 Apple Intelligence，9 月秋季新品發表會即將登場，市場高度關注 iPhone16 系列是否會搭載最新的 AI 應用，市調機構 Counterpoint Research 預估，新品出貨成長將帶動蘋果今年營收首次突破 4000 億美元。統一投信表示，蘋果新機題材有望掀起換機潮，使供應鏈受惠，成為台股後市成長動能。

根據晨星 8/31 數據，目前投信發行的台股科技型基金中，經歷過一輪完整的聯準會降息及升息循環、成立時間在 5 年以上的共有 23 檔，5 年報酬率平均為 170.22%，略高於電子指數。

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進一步觀察名列前茅的基金，績效可以達到指數的一倍以上，居冠的統一奔騰基金，5 年報酬率就高達 318.08%。這檔基金的 2、3 及 10 年報酬率，分別達到 96.66%、87.55% 及 517.54%，在同類型基金中皆排名前三。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，台股大盤從 8 月初低點反彈後，近期遇到季線壓力呈現震盪走勢，但聯準會主席鮑爾於全球央行年會上釋放鴿派訊號，並表示有足夠工具應對美國經濟放緩，市場預期聯準會降息的一季之後，經濟將恢復成長動能。美國經濟軟著陸機率大、聯準會將啟動降息，加上 AI 持續成長，台股中長線仍有望在 AI 新一波漲勢帶動下震盪走高。

陳釧瑤表示，投資主軸將以較具表現機會的 AI 族群及蘋果新品供應鏈為主，AI 類股聚焦上游設備及下游零組件等，蘋概股則看好受惠新品規格提升的光學族群。