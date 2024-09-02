債券ETF買氣夯！00933B配息創高 00687B年化殖利率破5%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-02 19:31

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時序進入 9 月，全球最重要的金融大事莫過於 9 月 19 日美國 FOMC 利率決策會議，債券谷底翻身時機到來，國泰投信旗下熱門 ETF－國泰 20 年美債 (00687B-TW) 今 (2) 日公告第三季第一階段預估配息 0.42 元，以 9/2 收盤價 32.22 元估算，年化配息殖利率達 5.21%；月月配的國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW) 前三次配息 0.072 元，9 月估配 0.075 元，再創新高。

00687B、00933B 兩檔基金都是預定 9 月 18 日除息，最後買進日為 9 月 16 日。其中，00687B 今年第一季及第二季配息金額皆為 0.34 元，第三季預估配息 0.42 元，讓投資人相當驚喜。

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國泰 20 年美債基金經理人江宇騰指出，聯準會 9 月降息幅度從經濟數據可略作推測，美國公布的上周初領失業金人數 23.1 萬人，低於預測值；美國商務部經濟分析局 29 日公布的數據亦顯示，第二季經濟成長速度優於專家預期，兩者大幅消弭經濟衰退疑慮，美國經濟展現極佳韌性，聯準會就不用透過大幅度降息來刺激經濟，前幾年因為新冠疫情導致的金融危機不再，低迷的零利率時代重現機率極低。

目前美國利率落在 5.25%-5.5%，根據 6 月點陣圖來看，以中位數觀察，到 2026 年底將有 9 碼的降息空間，要注意 1 碼代表 0.25%，意味著未來 2 年內有 2% 以上的降息空間，且高利率將一去不復返，機構普遍預期利率大致會回落到 3.25% 左右，但要再更低，除非出現重大金融事件或不可控的系統性風險，足以動搖全球經濟才有可能。

雖然降息會牛步進行，但是對股市是好事，由於企業借款壓力逐步得到紓緩，提升企業借貸投資的意願，有助挹注公司獲利，會提前反應在公司股價。對債券更是大利多，債券價格和利率是反向的，過去的暴力式升息，重挫債價，所謂的「深度折價」就是指數出現十年來難得一見的甜甜價，但利率可預期會緩降，債券如今不僅有債息護身，還有價差可期待，吸引長線資金停駐，成為退休領息族和存股族的新歡。