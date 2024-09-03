兆豐00921、00943年化配息率突破12% 最後買進日9/16
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 09:00
兆豐投信等權重 ETF 系列排行老大的兆豐龍頭等權重 (00921-TW) 及老三兆豐電子高息等權 (00943-TW) 即將迎接配息，第一階段公告每單位預估配發 0.6 元、0.15 元，特別是 00943 為今年發行後的首次配息，以 9/2 收盤價 14.87 元計算，單次配息率達 1%，年化配息率為 12.1%。
00921 本季配息創新高，以 9/2 收盤價 18.9 元計算，單次配息率達 3.1%，年化配息率為 12.6%。兆豐投信指出，00921 及 00943 的除息交易日皆為 9/18，最後買進日 9/16，收益分配發放日 10/7。
00921 為兆豐投信等權重 ETF 三兄弟中首先發行的產品，追蹤指數包含全產業，穩扎穩打掌握臺股全產業龍頭股 33 檔，並涵蓋數位雲端、綠能環保、居家生活、運動休閒等新型態產業，增添指數的多樣性，也有助 00921 所追蹤指數─由臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數與近一年前的價格相比呈現走勢維穩、向上成長的態勢，適合上班族或存股族納入定期定額持有的選擇。
00943 標榜 100% 純電子股 ETF，專注投資電子產業，追求資本增長空間輔以息收機會，更高度聚焦 AI 產業鏈題材，搭配獲利成長指標因子及等權重機制的雙重加持下，提升資本利得空間及息收機會，有利 00943 所追蹤指數─由臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數自指數成立以來的走勢仍向上，較適合想長期投資電子股 ETF，並希望享受除權息旺季後效益的投資人，亦或是爭取未來更多元又有規律現金流機會的積極型投資人。
兆豐投信提醒，在選擇 ETF 時，投資人除了留意配息率與追蹤指數的殖利率之差異外，亦須留意 ETF 公布配息率後，市場受益權單位數增加可能影響股息稀釋等因素，建議投資 ETF 時亦可納入相關評估條件。
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