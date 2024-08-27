聯準會送大禮！債券ETF規模激增 壽險法人「有錢就買」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-27 11:41

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全球央行年會剛落幕，聯準會降息動向明確，激勵債市行情，市場債券 ETF 霸佔交易榜單，壽險法人指出，「債券 ETF 有錢就買。」其中，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 昨 (26) 日成交量就高達 9.1 萬張，單周規模爆漲新台幣 125 億元，人數激增 15,193 人，來到 25 萬人新高，成為長天期美債 ETF 的香餑餑。

觀察昨日債券 ETF 交易情形，00687B 以 91695 張奪下人氣王，群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 以 82437 張居次，元大美債 20 年 (00679B-TW) 66421 張居第三。三檔規模不斷攀升，皆達 2000 億元之上。

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市場專家指出，觀察上週全市場 ETF 人數增長情形，除了新掛牌的 ETF 受關注外，前三名還有 00687B 以及國泰永續高股息 (00878-TW)，專家表示，債券從去年年初多次喊要降息，就跟狼來了沒兩樣，投資人期待越深受傷就越大，但這次真的不同，聯準會風向已轉變。

Fed 9 月會議不再是要不要降的問題，而是降多少碼的問題，從機構專家重要利率走勢參考指標之一的芝商所 FedWatch 可看出，聯準會 9 月降息 25 個基點的機率為 68%，降息 50 個基點的機率為 32%。聯準會到 11 月累計降息 50 個基點的機率為 48.7%，累計降息 75 個基點的機率為 42.2%。

投信業者說明，近期金融業法說會，就有壽險法人被詢問到是否會持續加碼債券 ETF，壽險業稱，債市獲利可期，有錢就買，為債券 ETF 投下定心丸，帶動許多投資大戶及散戶族群紛紛加碼，主因壽險機構投資新台幣計價的美債 ETF 基金，可省避險成本、不列海外投資額度，還可提升新錢投資報酬率，一魚多吃。

但債券 ETF 屬於海外投資標的，各家投信業者發行的每一檔其實都有額度上限，每次追加額度最高為 200 億元，目前還有額度且折溢價幅度合理的包括 00687B 及中信美國公債 20 年 (00795B-TW)，溢價都落在 0.5% 左右，相對部分 ETF 溢價已經超過 1%，是相對合理，才不會讓投資人買貴。