美降息預期利多 債券ETF受益人衝上187萬人創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-28 12:18

‌



每周債券 ETF 集保戶股權分散統計出爐，根據 8 月 23 日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，加入新兵群益優選非投等債 (00953B-TW) 後，目前市場上共有 92 檔債券 ETF，總受益人周增 57747 人，總人數來到 187 萬 0162 人，改寫歷史新高。

進一步觀察，上周受益人增加的有 64 檔，以周增加人數來看，00953B 增加 25494 人最多。市場法人表示，隨著市場對降息預期提升，後續貨幣政策反轉下的潛在資本利得空間可期，債市投資環境更居順風，投資人若想順勢卡位降息帶來的債市機會，不妨透過債券 ETF 來參與。

‌



群益優選非投等債 ETF 經理人李忠泰指出，從聯準會主席鮑威爾談話內容中了解，降息即將於 9 月展開，但降息幅度及後續降息速度將視就業數據決定，此外，就業市場已開始將溫，但仍具韌性，美國經濟仍保持在美聯儲預期範圍之內。

目前市場仍預期美國經濟陷入衰退機率不高，而在美國經濟溫和或軟著陸的情況下，搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力將優於其他固定收益商品。