高股息ETF 9月除息秀 這檔老將過去一年含息總報酬飆48%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-30 10:48

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高股息 ETF 9 月除息大戰即將開打！觀察將要除息的 12 檔，今年不乏多檔新兵加入配息行列，以最近一次配息水準估算年化配息率，相對「前輩們」來得低；而已經完整經歷一整年配息的 5 檔高股息 ETF 老將，過去一年年化配息率達雙位數以上的有 3 檔，包括凱基優選高股息 30(00915-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)。

進一步觀察過去一年配息 + 價差的股價含息總報酬表現，又以 00915 高達 48.2%，績效令人驚豔；永豐 ESG 低碳高息 (00930-TW) 與 00918 分列二、三名，含息報酬約為 36%；00919 以 34% 居第四名；元大台灣高息低波 (00713-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 分別為 32%、29%，表現亦不俗。

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市場法人表示，越來越多投資人喜歡透過股息收益規劃現金流，這樣的趨勢也反映在股市修正時高股息 ETF 整體規模依舊逆勢成長，但若要確保股息配發不是左手換右手，就不能光看配息率高低；配息加上股價價差的含息總報酬，才是決定高股息 ETF 配息不會變成賺了股息卻賠了價差的關鍵。

法人指出，羊毛出在羊身上，唯有健康的羊才能源源不絕地供應好羊毛，具競爭力的含息總報酬就是健康的羊，可以視為股息配發續航力的指標。

股息率就像利率，也是緩步變動的，隨著台股價位走高、現金股利殖利率走降，能夠利用好的篩選機制汰換成分股、股價表現持續保有競爭力的高股息 ETF，將是投資人的好選項。