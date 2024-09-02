擔心熊市？歷史經驗：股6債4平衡策略勝抱現 平均報酬率達14.8%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-02 19:42

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近來投資人對於美國經濟能否軟著陸感到擔憂，股市高檔震盪，美債則因降息循環變得誘人。駿利亨德森投資管理表示，股市成長動能長期來看優於債市，據歷史經驗，以「主動投資平衡策略」投資美國股債市，能夠在參與美股成長契機時有效降低波動度，如股債六四比非常適合做為資產配置中的核心部位。

駿利亨德森投資首席客戶投資組合經理 Phil Gronniger 表示，投資人都希望在低檔進場，每逢熊市往往選擇持有現金並觀望，特別是 2022 年遇到聯準會暴力式升息，不論股市或債市皆同步回檔，股債平衡配置也無法避免總報酬為負值。不過長期經驗顯示，自 1928 年以來，只有 4 個年度的股債總合報酬率出現負值，在 2023 年市場恢復常態後，若持有現金 (美元)，當年度雖然有 5% 的報酬率，但相較於股六債四的平衡策略的 14.8% 的報酬率，持有現金隱含的機會成本高達 9.8%。

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Gronniger 指出，部分投資人預期美國經濟將陷入衰退，在等待經濟低迷期間選擇大量持有現金，但經濟是否真的會衰退仍待確認，如今這些投資人正在考慮重返股市。值得注意的是，股票各個產業之間的相關性受到許多因素影響而被打破，意味著投資人必須有更好的選擇能力，尋找有機會成功的產業和足以因應大環境快速變化（且正在改善）的特定公司。

觀察美國基本面，AI 的出現正在提升生產力，以標普 500 大企業之員工人均營收來衡量，從 80 年代的 PC、90 年代初期的網路、90 年代晚期的行動電話到 2000 年代中期的雲端，均可見到新技術明顯提升生產力，此次 AI 科技也不會例外，在提升生產力的同時也創造了更多投資機會。

整體而言，美國經濟成長雖然趨緩但動能仍在，就業市場即使走軟卻仍具有韌性，接下來三個季度 (2024 第三季、第四季與 2025 第一季) 企業獲利預估仍將逐季增加，家庭與個人的實質收入在相對高檔，消費支出則是持續成長，股市成長前景看好。債市方面，在美國通膨明顯趨緩下，聯準會主席鮑爾於日前 (8/23) 舉行的全球央行年會上亦明確表達美國將展開降息循環，債市利多可期。

Gronniger 分析，美國經濟著陸機率高，加上 AI 新技術的發展與降息的激勵，美股中長期前景看好，債市更是直接受惠降息循環，股債市皆具亮點，股六債四的資產配置未來更加光明。

駿利亨德森投資管理認為，透過平衡式策略降低資產的波動風險，追求以較低的波動度提供接近股票的報酬率，讓投資人在投資旅程中不必面對資產大起大落的情形。駿利亨德森平衡投資策略會依據總經環境動態調整股債比例，自 2005 年 4 月以來，美股的比重平均達 58%，債券為 42%，截至今年 6 月底，美股與美債的比例分別為 63% 與 37%。