輝達財報「未達標」不礙事！美股瘦牛依舊生機盎然

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 11:00

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輝達第二季獲利超過分析師預期，營收也突破 300 億美元，但該公司對第三季營收財測僅 325 億美元，上下浮動 2%，這恐非投資者所期待的數字。

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股市反應是評估這些數字是否「令人失望」的最佳指標。

財報公布後，輝達股價大跌，被解讀為輝達未能「達標」。唯一的問題是，期權市場的定價顯示，輝達的股價在財報公布後預計會出現 10% 的波動，這意味著投資者發現的興奮點遠低於他們的預期。

投資者的失望似乎是不可避免的。儘管輝達獲利和營收均增長一倍以上，但沒有一家企業能持續保持如此快速的增長。股市走勢表明，分析師將不得不調整模型，投資者需要降低預期，而記者也需調整敘事，但似乎也不至於「大規模改寫」。

Todd Market Forecast 負責人 Stephen Todd 報告中指出：「輝達業績超預期的幅度並未達到投資者的期望，但我們認為這並不是一個大問題。」

然而，對於股市而言，「輝達論點」可能需要一些調整：

首先，輝達的獲利對股市的影響不像投資者所想的那麼大。回顧輝達此前 8 次財報公布後的標普 500 指數走勢，只有 4 次出現相同的趨勢，標普 500 指數的平均波動幅度為 0.9%。這顯示，實際財報數據的影響遠低於財報公布前的投資者預測。

美股甚至可能在沒有輝達和人工智慧行情的情況下繼續上漲。

Glenmede 策略師 Jason Pride 和 Michael Reynolds 指出，輝達是「科技七雄」中最後公布財報的公司。「七雄」獲利年增幅約為 34%，而標普 500 其他成分股的獲利年增幅僅約為 6%。不過，第三季度「七雄」與其他成分股之間的獲利年增幅差距將會縮小，第四季二者的增長預計都在 15% 左右。

小盤股的表現可能會更好。Pride 和 Reynolds 預計：「在截至 2025 年底的未來六個季度裡，小盤股的獲利將輕鬆超過大盤股，未來市值最大的幾隻股票以外的更多股票的獲利增長可能成為一個重要主題，這將對小盤股形成利多。」

兩位策略師的觀點有其道理，因為美聯準會 (Fed) 似乎終於準備降息，可望帶來一種與標普 500 指數在 2022 年 10 月見底以來截然不同的投資環境，甚至讓人感覺新牛市即將來臨，儘管美股已經正式進入牛市近兩年。

獨立策略師 Jim Paulsen 指出，牛市通常始於 Fed 在經濟衰退接近尾聲時開始降息，投資者信心因此改善，股市全面反彈。然而，這一輪牛市與典型牛市不同，它發生在通膨下降、經濟增長放緩、Fed 仍在升息的背景下，導致只有輝達和「七雄」等少數幾隻股票上漲，其他大多數股票則被拋在了後面。

通常情況下，新一輪牛市在經濟衰退期間或衰退即將結束時開始，因為 Fed 需要降息來促進經濟增長，增加貨幣供應。在寬鬆的貨幣政策和通膨放緩的共同作用下，企業和消費者的信心會改善，經濟活動前景變得更加強勁，股市的反彈範圍擴大。然而，在 2022 年牛市開始時，雖然通膨在降溫，經濟增速在放緩，但 Fed 卻在大舉收緊貨幣政策，導致企業和消費者信心受到壓制，這也造成了戰後歷史上最「瘦」的牛市之一。

Paulsen 表示：「壞消息是，到目前為止，Fed 政策只帶來『不怎麼樣』的牛市；好消息是，Fed 似乎終於準備實施以新一輪牛市開始為特徵的貨幣政策了。」