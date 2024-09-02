摩根大通：即使聯準會降息 也難再推高美股
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-02 19:48
摩根大通策略師表示，即使聯準會開啟備受期待的降息周期，美股漲勢也可能在歷史高點附近停滯。
由 Mislav Matejka 領導的團隊，是今年對股市最悲觀的聲音之一，他表示，任何政策放鬆都將是對經濟增長放緩的「反應性」降息。季節性趨勢是另一個障礙，9 月一直是美國股市史上表現最糟的月份。
Matejka 在最新報告中指出，目前市場尚未走出困境。他重申，在債券殖利率回落的背景下，他仍然偏好防禦性類股。
他說： 「市場情緒和持倉指標看起來遠不具吸引力，政治和地緣政治不確定性上升，季節性因素使 9 月份更具挑戰性。」
標普 500 指數在 8 月初暴跌後，由於市場押注聯準會將在 9 月 17 日至 18 日的下一次政策會議上開始降息，最終在月底反彈，接近歷史新高，幫助 MSCI 全球世界指數處於歷史最高點。
數據顯示，過去 5 年來，美國基準指數在 9 月平均下跌了 4.2%。交易員也正在等待大量經濟數據，包括本周最重要的就業報告，以獲取更多有關經濟健康狀況的線索。
包括美國銀行 (Bank of America Corp.) 的 Michael Hartnett 在內的其他市場策略師最近警告，聯準會的首次降息，將成為拋售股票的催化劑，不能推動股市再次走高。
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