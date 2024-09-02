不再價值投資？巴菲特續砍美銀等長期持股 專家：這波操作恐預言危機將至

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-02 17:35

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「股神」巴菲特旗下波克夏 (BRK.A-US) 上周二 (8 月 27 日) 短暫上漲，市值達 1 兆美元，成為美股第 7 家市值破兆公司，市場有人說這是股神口中「價值投資」的勝利，但同時讓市場驚訝的是，波克夏繼續自己的「大撤退」計畫，堅定賣出曾看好的公司如美國銀行(BAC-US) 、蘋果 (AAPL-US) 、雪佛龍 (CVX-US) 與第一資本金融 (COF-US) 。

在上周五 (8 月 30 日) 過 94 歲生日前 3 天，美國銀行持續遭波克夏拋售，共出售約 2110 萬股股票。美國銀行是波克夏第二大持股，是巴菲特投資生涯中最賺錢的股票之一，僅分紅就超過 20 億美元，股神曾多次在公開場合對美國銀行的管理層大加讚賞，並表示不想賣掉該銀行股票。

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去年 3 月矽谷銀行危機開始蔓延時，巴菲特拋售自家公司持有的其他銀行股股份，卻一直沒有拋售美國銀行的股票。

但今年 7 月，波克夏開始減持美國銀行，股神第一次出手，就是連續 12 個交易日大幅拋售，總計套現 38 億美元，這一情況顯示形勢比人強，股神最終仍違背自己的意願，因其半個月後再度拋售 1400 萬股美國銀行股票，套現 5.5 億美元。



縱使那斯達克走勢強勁，今年走漲 18%，但股神對於美股的擔憂，卻比任何人都要多。

至於巴菲特為何要拋售長期持有的美國銀行股票，雖然他本人未做解釋，但媒體點出三大理由。首先，估值過高。由於巴菲特光環的加持，以及管理層努力，美國銀行股價持續走強，去年漲 4.63%，今年截至上周五收漲 20%。

其次，美國銀行業獲利能力出現走緩跡象。根據今年第二季財報，雖然美國銀行業績表現不錯，但在基礎利率不變的情況下，存款利息成本增加，借款需求下降，導致銀行凈利差連四季下跌，本季度凈利息收入也出現下降，低於預期。

但或許巴菲特最擔心的則是第三個原因，貨幣週期的逆轉帶來的不確定性。

除美國銀行外，巴菲特還在上月減持蘋果，持股數量從 7.9 億股大降至 4 億股，接近腰斬，而這次巴菲特給出理由稱美國稅率可能出現的上升預期，讓他選擇對蘋果獲利了結。

專家認為，巴菲特的選擇往往最保守，但也最有智慧。

根據波克夏今年第二季財報，該公司現金儲備是 2769 億美元，第一季末為 1890 億美元。這 2769 億美元中並非都是現金，而是 4 至 52 周期限不等的短期美國國債，其持有的國債規模總計為 2346 億美元，數位之大甚至超過了 Fed 擁有的 1953 億美元美債。

股神之所以增持債券，除了上述風險考量外，最大原因還是對美國經濟的深度擔憂。

歷史上的巴菲特其實也有類似預言性質的「神操作」，比如 1969 年曾賣出所有股票，甚至直接關閉名下投資公司，徹底離開股市，直到 1973 年大股災結束，才回歸市場。此外，2005 年 6 月，波克夏出現瘋狂拋售股票換取現金的情況，其持有現金的比例和現在差不多，皆為 25% 左右。

之後 2006 年次貸危機開始顯現，並且於 2007 年橫掃全美，釀成巨大的金融災難，因此股神棄股投債的操作是不是也在暗示市場一場異常巨大的危機正在醞釀當中。