花旗：若就業數據符合預期 聯準會9月將降息50基點
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-02 21:53
雖然市場正在放緩對美國聯準會 9 月大幅降息的預期，但花旗高級經濟學家 Robert Sockin 表示，由於失業率低迷，聯準會可能比市場預期更積極地降息。
Sockin 認為，花旗 9 月會降息 50 基點，預計年底前將降息 125 個基點。
Sockin 指出，聯準會 9 月將先降息 50 個基點，之後再降息 50 個基點，直到 12 月的會議上，他建議再降息 25 個基點。
基本上，聯準會降息的決定，預計將受到最新就業數據的推動，這使得 8 月非農就業數據的重要性增加。
花旗預計 8 月非農業就業人數將小幅增加 12.5 萬人，略高於 7 月的 11.4 萬人。失業率預計將穩定在 4.3%，但有可能下調至 4.2%。
花旗研究指出，如果就業報告符合其對就業人數增加 12.5 萬人和失業率 4.3% 的預期，聯準會將在即將舉行的 9 月會議上降息 50 個基點。這次降息是合理的，因為勞動市場有下行風險。
上周在全球央行年會上，聯準會主席鮑威爾表示聯準會準備在 9 月降息。
他說：「現在是政策調整的時候了，前進的方向是明確的，降息的時機和步伐將取決於傳入的數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。」
他表示，聯準會在尋求放鬆貨幣政策的同時，將繼續專注於其雙重使命—通膨目標為 2% 和刺激就業。
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