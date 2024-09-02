台灣大成立百大企業資訊長AI共學社群 助力企業降本增效

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-02 18:01

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台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨及資訊長蔡祈岩今 (2) 日號召成立台灣首個串連百大企業資訊長的 AI 共學社群，並共同撰寫《AI 的它時代，台灣企業的大機遇》一書，幫助企業運用 AI，並達到「降本增效、升級既有商業模式」的目標。

林之晨觀察，企業使用 AI 的主要目的是「降本增效」，但具體的需求非常多樣且複雜。不過大致可以分為 5 個策略維度，首先是提高員工生產力，接著員工在使用 AI 時能夠連接到外面的數位平台；第三個則是連接到數位平台後，再去連接數位、AI 新創的生態系；下一步是訓練自己的 AI 與模型；最後去思考 AI 的倫理。

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蔡祈岩也說，台灣有 76% 的企業經營者認為 AI 對於生意、事業有很大的影響，高於全球平均的 45%。然而，過去一年僅有 14% 的台灣企業採用生成式 AI，遠低於世界平均 14%。

蔡祈岩認為，這顯現台灣企業經營者內心雖然焦慮，但真正動手導入並運用 AI 的企業少之又少，而背後關鍵原因在於「企業不知道該怎麼做、不知道從哪裡開始」。

為解決企業的 AI 焦慮，林之晨與蔡祈岩共同撰寫《AI 的它時代，台灣企業的大機遇》一書，透過兩位本身處在創新技術前緣以及大型企業的豐富實務經驗，幫助企業運用 AI，達到降本增效、升級既有商業模式的目的。

林之晨舉自身台灣大在 AI 上的應用，例如在客服中運用 AI，將不同口音的來電轉換為文字，並生成總結。同時，針對公司內部也推出「AI Agent 超級助理」，協助同仁找到各種不同的文件。