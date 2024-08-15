遭NCC連三罰900萬 台灣大表無奈：已提4項調解方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-15 17:00

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NCC 昨 (14) 日再度以台灣大 (3045-TW)「不符網路設置計畫」為由，第三度對台灣大裁罰 300 萬元，對於遭罰共 900 萬元，台灣大今 (15) 日回應並表達無奈，指出已提出 4 種公眾利益方案作為調解選項，期盼能與 NCC 盡速達成調解。

台灣大指出，自去年 3 月 17 日向法院提起行政訴訟，請求法院撤銷 NCC 違法附款，訴訟至今經雙方同意已進入司法調解程序。在 8 月 6 日第一次調解庭上，NCC 要求台灣大提出符合公眾利益及消費者權益之回饋調解方案，換取延後繳回譜頻期限至 9 月底，以利完成基地台整併，並在過程中確保原台灣之星 280 萬用戶之上網權益。

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對此，台灣大立即正面積極回應，庭後立刻赴 NCC 與官員討論細節。然而，NCC 代表提出之回饋金和解方案，隨即在隔日 8 月 7 日遭 NCC 委員會推翻。

回饋金方案遭推翻後，台灣大仍積極尋求調解，依調解庭上，NCC 要求台灣大提出的公眾利益補償，以及保障消費者權益兩大方向，並在週一 (12 日) 再提出 4 種公眾利益回饋方案，作為與 NCC 調解選項，期盼 NCC 盡速從 4 項方案中擇一做成決議，達成調解協議後，維護原台灣之星 280 萬用戶的權益。

台灣大重申，整併期自 18 個月縮短至 7 個月，7 個月內需整併台灣之星近萬個基站，並將 280 萬用戶搬移至其他頻段，使得基站整併面臨高度挑戰。

台灣大進一步指出，今年 4 月 17 日以及 6 月 11 日兩度向 NCC 申請展延，無奈 NCC 兩度以行政訴訟已在進行，駁回台灣大哥大展延申請，要求台灣大立刻繳回頻譜，恐怕犧牲 280 萬用戶整併過程上網的權益。